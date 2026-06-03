Segurança

Operação Sete Toneladas
Notícia

Com apoio da Interpol, Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional de drogas em Passo Fundo

PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. Investigação começou em 2025, após apreensão de maconha

Rebecca Mistura

Repórter

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