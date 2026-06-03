Com apoio da Interpol, Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional de drogas em Passo Fundo

Sete toneladas de maconha foram apreendidas em junho de 2025. Rebecca Mistura / Agência RBS

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, no norte do RS, durante a Operação Sete Toneladas, deflagrada nesta quarta-feira (3). A ação contou com apoio da Interpol.

O objetivo é desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores, além do sequestro de um sítio localizado em área rural de Nonoai. Conforme a investigação, o imóvel era utilizado para o transbordo da carga de drogas.

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A investigação começou em 2025, a partir da apreensão de sete toneladas de maconha pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar.

Na ocasião, a droga foi encontrada escondida junto a uma carga de milho, transportada por carreta vinda de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, município que faz fronteira com o Paraguai.

Relembre

Carga foi apreendida junto a carreta que levava milho. Rebecca Mistura / Agência RBS

A ação que deu início às investigações ocorreu em 7 de junho de 2025. À época, quatro pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos por suspeita de tráfico internacional de drogas em Nonoai, no norte do RS.