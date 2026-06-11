Segurança

Norte do RS
Notícia

Cinco são presos suspeitos de integrar esquema de receptação de veículos furtados em Passo Fundo

Suspeitos foram detidos após perseguição policial em área rural; duas caminhonetes Hilux furtadas foram recuperadas

Alessandra Hoppen

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