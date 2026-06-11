Cinco são presos suspeitos de integrar esquema de receptação de veículos furtados em Passo Fundo

Suspeitos estavam com um codificador de chaves automotivas e um par de placas. Brigada Militar / Divulgação

Cinco homens foram presos suspeitos de envolvimento em um esquema de receptação de veículos furtados na madrugada desta quinta-feira (11), em Passo Fundo, no norte do Estado. A ação ocorreu às margens da BR-285 e resultou na recuperação de duas caminhonetes Toyota Hilux que estavam em situação de furto.

De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência teve início quando policiais abordaram dois suspeitos em uma área de lavoura. Eles estavam com um codificador de chaves automotivas e um par de placas pertencentes a uma Toyota Hilux vermelha.

Durante buscas nas proximidades, policiais localizaram a caminhonete, que estava em situação de furto. Conforme a Brigada Militar, havia indícios de que o veículo receberia as placas apreendidas para clonagem. Um terceiro suspeito foi encontrado dentro da caminhonete.

Os três homens foram presos em flagrante por receptação. No interior da Hilux recuperada, os policiais também encontraram outro par de placas pertencentes a uma Toyota Hilux SW4 preta, igualmente registrada em situação de furto.

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Enquanto as equipes aguardavam a remoção dos veículos, a SW4 passou pelo local em alta velocidade. Houve nova perseguição, mas os ocupantes abandonaram o veículo em uma área de lavoura e fugiram para uma região de mata.

As buscas continuaram durante a madrugada e no início da manhã dois suspeitos foram localizados próximos ao local da ocorrência. Segundo a Brigada Militar, eles estavam escondidos em uma área de mata fechada e apresentavam sinais compatíveis com a fuga pelo terreno.