Após um ano, polícia prende motorista acusado de causar acidente que matou mulher em Constantina

A Brigada Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (23), em Constantina, no norte gaúcho, o motorista envolvido em um acidente fatal ocorrido na rodovia RS-143 em junho de 2025.
Na época, o condutor, que não teve o nome divulgado, teria colidido com o veículo de uma família, o que causou a morte de uma idosa e deixou outras três pessoas feridas. Ele fugiu do local após o acidente.
A captura decorre de uma decisão do Poder Judiciário. Um recurso especial restabeleceu a prisão preventiva do acusado.
O homem foi conduzido até uma delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência. Na sequência, ele foi transferido para o Presídio Estadual de Sarandi, onde permanece à disposição da Justiça.
Relembre o caso
O acidente aconteceu em 1º de junho de 2025, no km 20 da RS-143, no trecho entre Constantina e Liberato Salzano.
Segundo a denúncia, ele perdeu o controle do automóvel, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um HB20, que transportava quatro integrantes de uma mesma família.
A colisão causou a morte de Dirce Aguida Bedin, 60 anos. O acidente também deixou três pessoas feridas: a condutora do HB20 e seus dois filhos, de oito e nove anos.
O menino de oito anos sofreu traumatismo craniano e entrou em coma médico no hospital.
O motorista é acusado de ter dirigido um veículo Ford Fusion sob o efeito de bebidas alcoólicas. O réu fugiu do local da batida sem prestar socorro às vítimas.
Diante do ocorrido, o promotor de Justiça Raphael Arice Junqueira de Paulo ofereceu uma denúncia contra o condutor por homicídio doloso consumado e três tentativas de homicídio qualificado. O processo segue em andamento.