Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Três homens são presos após policial militar de folga intervir em invasão à casa de vizinho

 Policial foi até a residência após ouvir pedidos de socorro. Dois dos três suspeitos foram atingidos por tiros, mas não correm risco de vida

Amanda de Andrade

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