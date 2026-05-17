Três homens são presos após policial militar de folga intervir em invasão à casa de vizinho

Os três foram presos posteriormente, enquanto recebiam atendimento médico. Janio Fernandes / Imagem cedida

Três homens foram presos na noite de sábado (16) em Ajuricaba, no noroeste do Estado, após uma ocorrência envolvendo um policial militar que estava de folga, no bairro Modelo.

Conforme informações da Brigada Militar e da Polícia Civil, o policial foi até a residência de um vizinho após ouvir pedidos de socorro. Segundo o boletim de ocorrência, um dos homens estaria armado com um revólver.

O policial deu voz de prisão ao trio, que não obedeceu a ordem. Os suspeitos fugiram em um Fiat Cronos branco, e dois deles foram atingidos por disparos efetuados pelo policial.

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Os três foram presos posteriormente, enquanto recebiam atendimento médico no hospital de Ajuricaba. Os dois homens feridos permanecem hospitalizados e, conforme a polícia, não correm risco de vida.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O revólver do suspeito armado não foi localizado. A arma funcional do policial e estojos de munição foram apreendidos para perícia.