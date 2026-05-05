Suspeito é preso em operação que fiscaliza recicladoras em Passo Fundo

Suspeita é de que locais sejam utilizados para escoar objetos de furtos. BPAmb / Divulgação

Uma pessoa foi presa durante uma operação que fiscaliza empresas de coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis em Passo Fundo, no norte do Estado. A operação começou nesta terça-feira (5) e segue em andamento ao longo do dia.

A ação busca verificar a regularidade das licenças de operação e o cumprimento de exigências ambientais, além de coibir a recepção de materiais de origem ilegal, como itens furtados.

Durante a operação, agentes fiscalizaram a documentação dos estabelecimentos, as condições de funcionamento e a procedência dos materiais armazenados e comercializados.

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A suspeita é de que parte dos locais sejam utilizados para escoar objetos provenientes de furtos, especialmente metais e outros itens de valor no mercado de reciclagem.

Participam da ação policiais do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb BM) e do 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon), além de equipes das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente e da Guarda Municipal de Trânsito.