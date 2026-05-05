Segurança

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Notícia

Suspeito é preso em operação que fiscaliza recicladoras em Passo Fundo

Fiscalização verifica licenças, condições de funcionamento e origem dos materiais em recicladoras. Suspeita é de que locais sejam utilizados para escoar objetos provenientes de furtos

Alessandra Hoppen

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