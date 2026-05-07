Suspeito de incendiar casa da ex-companheira é preso em Passo Fundo

Suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo. Heloisa Gamero / Agência RBS

Foi preso, nesta quinta-feira (7), o suspeito de ter incendiado a casa da ex-companheira em Passo Fundo, norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 42 anos, foi detido por incêndio doloso. O caso ocorreu na madrugada do último sábado (2), no bairro Bom Recreio.

Segundo a delegada Rafaela Bier, responsável pelo caso, o suspeito, a vítima e o filho do casal estavam na residência quando as chamas começaram. Ninguém ficou ferido.

— Ele (o autor) entrou em luta corporal com o próprio filho, que é maior de idade, e ateou fogo na residência, que foi consumida pelas chamas — relatou a delegada.

Ainda conforme as autoridades, o crime teria sido motivado por ciúmes relacionados ao fim do relacionamento. A vítima não possuía medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro. A mulher e o filho foram acolhidos por familiares.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça.