Professor de escolinha de futebol é preso em flagrante por armazenar fotos íntimas de adolescentes no noroeste do RS

Investigado atua em escola de futebol em Panambi, noroeste do RS. Polícia Civil / Reprodução

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante, nesta quarta-feira (20), pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, em Condor, no noroeste do Estado.

O preso é professor de uma escolinha de futebol na cidade de Panambi. O caso veio à tona depois que mães de alunos adolescentes descobriram mensagens suspeitas nos celulares dos filhos.

Nas mensagens, o suspeito oferecia dinheiro em troca de fotos íntimas. Até o momento, três jovens entre 15 e 16 anos foram identificados como vítimas. As investigações da Delegacia de Polícia de Santa Bárbara do Sul começaram neste mês.

Durante as buscas na casa do investigado, uma equipe técnica do Instituto-Geral de Perícias (IGP) analisou os aparelhos eletrônicos do homem.

Os peritos encontraram arquivos de pornografia infantil nos celulares, que envolviam também outras vítimas menores de idade. A descoberta do material resultou na prisão em flagrante imediata.