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Professor de escolinha de futebol é preso em flagrante por armazenar fotos íntimas de adolescentes no noroeste do RS

O caso começou a ser investigado depois que mães de alunos descobriram mensagens suspeitas nos celulares dos filhos

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