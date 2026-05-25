Segurança

BR-285
Notícia

PRF prende homem que transportava cerca de 400 kg de maconha e ampolas de canetas emagrecedoras em Passo Fundo

Itens estavam em veículo emplacado em Guaíba, abordado durante operação de combate a crimes entre fronteiras

Alessandra Hoppen

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