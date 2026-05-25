PRF prende homem que transportava cerca de 400 kg de maconha e ampolas de canetas emagrecedoras em Passo Fundo

Fardos de maconha estavam no interior do veículo e no porta-malas. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com 397 quilos de maconha e 137 ampolas de canetas emagrecedoras no domingo (24) na BR-285, em Passo Fundo, no norte do Estado.

Os itens estavam em um Volkswagen Voyage emplacado em Guaíba, abordado durante operação de combate a crimes entre fronteiras.

Os medicamentos eram trazidos do exterior e tem comercialização proibida no Brasil. Conforme a PRF, os itens foram encontrados no interior do veículo e no porta-malas do carro.

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O motorista, um homem de 41 anos natural de Caxias do Sul, foi preso em flagrante. Segundo a PRF, ele possui antecedentes criminais por posse de entorpecentes.