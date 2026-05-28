Policial penal é investigado por importunação sexual contra apenadas em casa prisional de Santo Ângelo

Um policial penal é investigado por importunação sexual no Instituto Penal de Santo Ângelo, no noroeste do Estado. Ele foi denunciado por duas apenadas, que tiveram medidas protetivas deferidas pela Justiça contra o homem.
As mulheres relataram falas de cunho sexual, de duplo sentido, injuriosas e também ações constrangedoras praticadas pelo agente.
Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, as detentas foram encaminhadas para registrar ocorrência sobre o fato ainda em abril. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a existência do crime.
Conforme a 2ª Vara Civil, foram concedidas medidas cautelares de proteção às vítimas. O policial penal segue trabalhando, mas está proibido de se aproximar das vítimas e deve manter distância mínima de 10 metros.
Ele também não pode fazer contato por qualquer meio de comunicação e nem acessar as áreas ocupadas pelas apenadas dentro da instituição. O descumprimento das medidas pode resultar em prisão. As restrições valem até outubro de 2026.
A Susepe informou, em nota, que a Corregedoria-Geral da Polícia Penal acompanha o caso e que um processo apuratório foi aberto. Ainda segundo o órgão, a Polícia Penal "atua com rigor na apuração dos fatos, garantindo transparência e respeito ao devido processo legal".
Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se apresenta denúncia, se solicita novas diligências ou se arquiva a investigação.