Segurança

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Notícia

Policial penal é investigado por importunação sexual contra apenadas em casa prisional de Santo Ângelo

Duas mulheres denunciaram falas de cunho sexual e ações constrangedoras praticadas pelo agente. Elas tiveram medidas protetiva concedidas pela Justiça

Tamires Hanke

Repórter

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