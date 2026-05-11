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Operação Alcateia
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Polícia prende 12 envolvidos em furtos de caminhonetes Hilux; veículos eram trocados por armas e drogas

Veículos eram furtados e adulterados em cidades como Carazinho e Soledade e depois trocados na Argentina e Paraguai

Alessandra Hoppen

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Rebecca Mistura

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