Polícia prende 12 envolvidos em furtos de caminhonetes Hilux; veículos eram trocados por armas e drogas

A Polícia Civil prendeu 12 pessoas na manhã desta segunda-feira (11) durante uma operação que investiga furtos de caminhonetes Toyota Hilux, tráfico de drogas e crimes relacionados ao armamento ilegal no norte do Estado.

Oito pessoas foram presas em Passo Fundo e um em Balneário Camboriú (SC). Um alvo já estava recolhido na penitenciária de Montenegro, sendo este o líder da organização. Outras três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, posse de arma de fogo e munição.

Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de forma estruturada e com divisão de tarefas. Os veículos eram furtados e adulterados em cidades como Carazinho e Soledade, e depois feitas a produção de cópias da chave e troca de placas. Em seguida, os criminosos trocavam as camionetes por armas, drogas e cigarros na Argentina e Paraguai.

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Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam maconha, cocaína, armas de fogo, munições, equipamentos usados em furtos de veículos, placas veiculares, dinheiro, um automóvel, celulares e materiais ligados ao tráfico de drogas.

Como funcionava a ação

A ofensiva teve como foco o furto recente de cinco caminhonetes. Segundo o delegado Venicios Demartini, titular da Delegacia de Repreesão ao Crime Organizado (Draco), o grupo fazia toda a logística dos furtos.

— Eles operam desde o furto na rua, transporte até o receptador e retorno ao Brasil com os ilícitos trocados pelas caminhonetes, como armas de fogo, drogas e cigarros. Os furtos de Hilux viraram uma febre em vários estados — diz.

Ainda conforme o delegado, os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos para invadir a central veicular da Hilux e gerar uma "chave digital" em segundos.

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