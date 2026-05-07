Polícia prende 11 pessoas em investigação de fraude que causou prejuízo de R$ 6 milhões a empresa do noroeste do RS

Correção: a empresa prejudicada pelas fraudes tem sede em Santa Bárbara do Sul e filiais em outras cidades do Noroeste, diferentemente do informado entre 9h12min e 10h20min desta quinta-feira (7). O texto foi ajustado.

Uma operação da Polícia Civil de Cruz Alta contra um esquema de fraude milionária contra a Três Tentos Agroindustrial S/A prendeu 11 pessoas na manhã desta quinta-feira (7) no noroeste do Estado. A investigação aponta um prejuízo superior a R$ 6 milhões causado por um grupo suspeito de criar registros falsos de entrega de grãos.

A Operação Romaneio é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Cruz Alta e ocorre também em Santo Augusto, Boa Vista do Cadeado e Panambi. Conforme a polícia, são cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão e também medidas de sequestro de bens e valores dos investigados.

Conforme a Draco, funcionários da empresa reutilizavam registros verdadeiros de pesagem de grãos para criar romaneios — documentos usados para comprovar cargas e entregas — fictícios. Com isso, simulavam operações que nunca ocorreram.

— O romaneio é aquela fase antes de haver o faturamento da carga. Então, eles pesavam um caminhão legítimo, entregavam para um produtor legítimo e, em seguida, utilizavam esses dados, maquiavam a placa do veículo e colocavam um produtor falso e registravam um outro romaneio, que futuramente seria maquiado, seria faturado — explicou o delegado Ricardo Drum Rodrigues.

De acordo com a investigação, a suspeita é de que os envolvidos manipulavam os dados de cargas já registradas para gerar novos comprovantes fraudulentos, causando prejuízo milionário à cerealista. A fraude foi descoberta após uma auditoria interna realizada pela própria empresa, que identificou inconsistências e acionou a Polícia Civil. A investigação teve início há cerca de um mês e a operação segue em andamento ao longo do dia.

— Foi uma investigação muito rápida, ainda tinha funcionários trabalhando na empresa até dias atrás, então exigiu uma celeridade do Ministério Público e do Poder Judiciário. Foram feitas representações de prisões, de mandado de buscas, sequestro de bens e hoje foi a parte ostensiva — concluiu Rodrigues.

Em nota, a cerealista informou que reitera a política de tolerância zero a práticas ilícitas e reforça seu compromisso permanente com a ética, a transparência e a plena colaboração com as autoridades competentes.

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O que diz a Três Tentos