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Operação Romaneio
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Polícia prende 11 pessoas em investigação de fraude que causou prejuízo de R$ 6 milhões a empresa do noroeste do RS

Grupo criava documentos falsos de entrega para desviar grãos. Esquema foi descoberto após auditoria interna da cerealista

Eduardo Krais

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Alessandra Hoppen

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