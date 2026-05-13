Polícia Federal prende 10 pessoas em operação na terra indígena de Ventarra, em Erebango

A Polícia Federal prendeu 11 pessoas na manhã desta quarta-feira (13) durante uma operação contra conflitos na Reserva Indígena Ventarra, em Erebango, no norte do Estado. Dos 11 presos, 10 foram prisões preventivas e uma em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Segundo a PF, a investigação apura crimes relacionados a um conflito envolvendo indígenas e proprietários rurais da região. O impasse começou após a ocupação de áreas agrícolas vizinhas à reserva, em 2025, com o objetivo de ampliar o território indígena e buscar uma futura demarcação das áreas.

Ainda de acordo com a investigação, os conflitos evoluíram para confrontos armados, que resultaram em três homicídios consumados, além de tentativas de homicídio, invasões e depredações.

Leia Mais Mulher é baleada durante conflito na terra indígena de Ventarra, em Erebango

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Durante a operação, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, carregadores e outros equipamentos que, conforme a PF, eram utilizados no contexto do conflito.