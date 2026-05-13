Polícia Federal prende 10 pessoas em operação na terra indígena de Ventarra, em Erebango

A Polícia Federal prendeu 11 pessoas na manhã desta quarta-feira (13) durante uma operação contra conflitos na Reserva Indígena Ventarra, em Erebango, no norte do Estado. Dos 11 presos, 10 foram prisões preventivas e uma em flagrante por posse irregular de arma de fogo.
Segundo a PF, a investigação apura crimes relacionados a um conflito envolvendo indígenas e proprietários rurais da região. O impasse começou após a ocupação de áreas agrícolas vizinhas à reserva, em 2025, com o objetivo de ampliar o território indígena e buscar uma futura demarcação das áreas.
Ainda de acordo com a investigação, os conflitos evoluíram para confrontos armados, que resultaram em três homicídios consumados, além de tentativas de homicídio, invasões e depredações.
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Durante a operação, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, carregadores e outros equipamentos que, conforme a PF, eram utilizados no contexto do conflito.
A ação contou com apoio do 3º Batalhão de Choque e do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Norte da Brigada Militar.
Os episódios de violência são registrados desde o ano passado na TI. Em setembro de 2025, um indígena foi morto a tiros durante um confronto. Já em outubro, outros dois indígenas foram presos em flagrante por envolvimento em conflito armado na reserva, motivado por disputa pelo controle da terra indígena. Uma mulher também foi baleada e morreu no ano passado.