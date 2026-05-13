Segurança

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Notícia

Polícia Federal prende 10 pessoas em operação na terra indígena de Ventarra, em Erebango

Operação investiga homicídios e tentativas de invasão em áreas disputadas entre indígenas e proprietários rurais desde 2025

Alessandra Hoppen

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Luiz Otávio Calderan

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