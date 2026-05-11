Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Polícia diz que padrasto incendiou casa e matou enteada por ciúmes da mãe da vítima, em Garruchos

Investigação apura se incêndio foi usado para ocultar o crime ou como meio para a morte da vítima. Homem permaneceu em silêncio durante interrogatório

Alessandra Hoppen

Repórter

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