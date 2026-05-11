Polícia diz que padrasto incendiou casa e matou enteada por ciúmes da mãe da vítima, em Garruchos

Delegado diz que ainda há dúvidas sobre a dinâmica do crime. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Civil afirma que o homem de 35 anos que incendiou uma casa e matou a enteada de 15 anos em Garruchos, no noroeste do Estado, cometeu o crime por ciúmes em relação à companheira, mãe da adolescente. O caso aconteceu na manhã de domingo (10).

Ainda em fase inicial, a investigação, conduzida pelo delegado Gerson Assis Sousa, trata o caso como homicídio. O suspeito, identificado como Jackson Machado Borges, 35 anos, está preso preventivamente no presídio de São Borja.

Conforme a polícia, a mãe da adolescente não estava na cidade no momento do crime. Na delegacia, o homem permaneceu em silêncio durante interrogatório. O delegado diz que ainda há dúvidas sobre a dinâmica do crime. A jovem foi identificada como Carla Giovana Siqueira Duarte, 15 anos.

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A polícia aguarda os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para esclarecer se a vítima morreu antes ou depois do incêndio e se o fogo foi utilizado como meio para provocar a morte ou para ocultar o crime.

— Inicialmente, há de se analisar as circunstâncias do fato. Se a vítima morreu antes ou após o incêndio. O animus do suspeito. Caso a morte tenha ocorrido posteriormente ao incêndio, se o suspeito tinha a intenção de matar a vítima ou não — disse o delegado.

O suspeito e a mãe da vítima devem ser ouvidos pela polícia entre esta segunda (11) e terça-feira (12).

Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã de domingo (10), quando a casa da família foi incendiada e Carla foi encontrada morta dentro da residência. O homem fugiu após o crime utilizando um veículo pertencente à prefeitura de Garruchos.

Após troca de informações entre a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal, foi montado um cerco na região. O suspeito acabou localizado e preso em um posto de combustíveis em São Borja, a cerca de 100 quilômetros de Garruchos.