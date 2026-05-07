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Polícia Civil trata como homicídio caso de mulher morta a facadas em Redentora

Vítima foi encontrada com ferimentos de faca no pescoço. Polícia aguarda oitivas e perícia para avançar na investigação

Alessandra Hoppen

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Heloisa Gamero

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