Polícia Civil trata como homicídio caso de mulher morta a facadas em Redentora

A Polícia Civil investiga como homicídio a morte de Tamires Tauana da Rosa Koch, 28 anos, encontrada dentro de casa na manhã desta quarta-feira (6), em Redentora, no noroeste do Estado. Outras hipóteses ainda não são descartadas, mas a polícia não informa detalhes sobre possível motivação do crime.

Tamires foi encontrada morta na residência onde morava, no bairro Nove de Julho, com ferimentos de faca no pescoço. Segundo a Polícia Civil, colegas acionaram as autoridades após relatarem o sumiço da mulher. O corpo foi localizado por volta das 9h.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vilmar Alaides Schaeffer, oitivas foram realizadas ainda na quarta para buscar possíveis autores do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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Conforme o delegado, a vítima não tinha relação com tráfico de drogas. A residência onde ocorreu o crime não possui câmeras de segurança, e vizinhos não relataram ter presenciado movimentações suspeitas.

Tamires morava com dois filhos, de 12 e cinco anos. As crianças estavam dormindo na casa de um familiar no momento do crime.