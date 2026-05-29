Polícia Civil prende mulher que vendia e aplicava canetas emagrecedoras em Erechim

Material foi apreendido durante cumprimento de mandados. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 30 anos em flagrante por vender e aplicar canetas emagrecedoras em Erechim, no norte do RS. A prisão ocorreu na quinta-feira (28).

A mulher foi detida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante investigação sobre a venda de substâncias proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No local da ação, a polícia apreendeu cinco ampolas de medicamentos emagrecedores de origem estrangeira e sem autorização para comercialização no Brasil, além de materiais usados para a aplicação.

Leia Mais Policial penal é investigado por importunação sexual contra apenadas em casa prisional de Santo Ângelo