Polícia Civil investiga trote de bomba falsa no Fórum de Passo Fundo

Um inquérito policial foi instaurado nesta sexta-feira (15) em Passo Fundo, norte do RS, para investigar a ligação de um suposto condenado que afirmou ter colocado uma bomba no Fórum do município.
De acordo com o diretor do Foro da Comarca de Passo Fundo, Luiz Machado Júnior, a pessoa ligou para a instituição por volta das 16h de quinta-feira (14) relatando com não estava satisfeito com a sua condenação e que iria bombardear o prédio.
Em seguida, equipes de segurança da Brigada Militar foram acionadas, fizeram uma varredura nas dependências, e constataram que não havia qualquer objeto explosivo.
— Até o momento não temos suspeitos, mas a investigação está em andamento para identificar e responsabilizar o autor do trote — informou o delegado responsável pelo caso, Gilberto Dumke.
O prédio não chegou a ser evacuado e a Brigada Militar reforçou que não há sinal de perigo para um ataque.