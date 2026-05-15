Polícia Civil apreende símbolos nazistas durante operação de combate a homicídios em Tapera

Seis pessoas foram presas e símbolos nazistas foram apreendidos durante ofensiva da Polícia Civil que investiga homicídios no norte do Estado. A ação foi deflagrada em Tapera nesta sexta-feira (15).
A operação Aqua Vitae também cumpriu nove mandados de busca e apreensão em que foram recolhidos manuscritos com desenhos de suásticas na casa de um adolescente, além de drogas e uma arma de fogo no endereço de dois investigados.
A polícia disse que ainda não é possível afirmar se há relação entre os símbolos encontrados e os homicídios investigados.
Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Espumoso e o material apreendido será utilizado no aprofundamento das investigações, que seguem em andamento.
A operação contou com apoio das delegacias regionais de Soledade, Passo Fundo, Carazinho e Cruz Alta.