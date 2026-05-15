Polícia Civil apreende símbolos nazistas durante operação de combate a homicídios em Tapera

Presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Espumoso. Polícia Civil / Divulgação

Seis pessoas foram presas e símbolos nazistas foram apreendidos durante ofensiva da Polícia Civil que investiga homicídios no norte do Estado. A ação foi deflagrada em Tapera nesta sexta-feira (15).

A operação Aqua Vitae também cumpriu nove mandados de busca e apreensão em que foram recolhidos manuscritos com desenhos de suásticas na casa de um adolescente, além de drogas e uma arma de fogo no endereço de dois investigados.

A polícia disse que ainda não é possível afirmar se há relação entre os símbolos encontrados e os homicídios investigados.

Leia Mais Brigada Militar apreende 29 mil maços de cigarros contrabandeados no noroeste do RS

Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Espumoso e o material apreendido será utilizado no aprofundamento das investigações, que seguem em andamento.