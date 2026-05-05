PF prende três suspeitos de divulgar imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal prendeu três pessoas em uma operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na manhã desta terça-feira (5) em cidades do norte do RS. A Operação Harpócrates cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Passo Fundo, Erechim, Barracão e Rodeio Bonito.

Conforme a investigação, os suspeitos vendiam e compartilhavam arquivos com material de abuso sexual infantojuvenil na internet. Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes de venda, armazenamento e compartilhamento desse tipo de conteúdo.

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O trabalho teve início a partir de monitoramento virtual realizado por policiais federais e de informações encaminhadas pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC, na sigla em inglês) — instituição americana sem fins lucrativos.