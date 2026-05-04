Passo Fundo registrou em média sete denúncias de estelionato por dia no primeiro trimestre de 2026

Maioria dos estelionatos são praticados no ambiente digital. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em Passo Fundo, o estelionato foi o crime mais registrado em boletins de ocorrência em 2026. Foram 638 casos entre janeiro e março, o equivalente a sete denúncias por dia.

O número representa um aumento de 18% em relação ao primeiro trimestre de 2025, que contabilizou 540 ocorrências. Golpes praticados online contribuem para a elevação na curva, diz a polícia.

— Cresceu porque o risco é muito menor, ainda mais nos estelionatos praticados pelo meio digital, e tem uma alta rentabilidade — explica a delegada titular da 2ª Delegacia de Polícia, Carolina Goulart.

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Os criminosos ganham força pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. É o caso do golpe do QR Code adulterado, da clonagem de WhatsApp — em que o criminoso finge ser a vítima para extorquir familiares —e do golpe do falso advogado.

Só deste último, foram 180 denúncias recebidas pela Polícia Civil de Passo Fundo em 2026. De acordo com a delegada, a cada 50 ocorrências registradas no município, 30 são relacionadas a estelionatos.

Imagem mostra abordagem a mulher que perdeu R$ 3 mil nao golpe do falso advogado. WhatsApp / Reprodução

— O criminoso se aproveita dessa digitalização do mundo para aplicar o crime de estelionato, tendo uma baixa possibilidade de ser pego em flagrante, já que a elucidação desses crimes é bem mais complexa.

Criminalidade no primeiro trimestre

Apesar do crescimento no número de golpes, dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam diminuição na maioria dos crimes no município. Entre 15 indicadores criminais, somente quatro registraram aumento: furto de veículos, roubos, roubo de veículo e estelionato.

Nos índices de violência contra a mulher, dentre cinco crimes enquadrados na Lei Maria do Penha, dois tiveram aumento nos indicadores: lesão corporal e tentativa de feminicídio, este segundo com uma ocorrência.