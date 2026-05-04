Segurança

Índices criminais
Notícia

Passo Fundo registrou em média sete denúncias de estelionato por dia no primeiro trimestre de 2026

Em um ano, número de ocorrências do crime aumentou 18%. Polícia Civil aponta meio digital como facilitador de golpes

Heloisa Gamero

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