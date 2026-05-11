Mulher é presa com mais de R$ 300 mil em drogas no município de Marau

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (11), com mais de R$ 300 mil em drogas, em Marau, no norte do Estado. A prisão ocorreu por volta das 11h, no bairro São José Operário. Ela é suspeita de comercializar entorpecentes na região.
De acordo com a Polícia Civil, um trabalho de investigação apontou que a mulher preparava, fracionava e distribuía maconha, ecstasy, crack e cocaína.
A ação integra medidas investigativas e operacionais realizadas no município para reprimir o tráfico de drogas e enfraquecer organizações criminosas.
A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.