Mulher é morta em Pejuçara; companheiro da vítima é o principal suspeito

O caso aconteceu em uma residência na Rua Henrique Scarpelini, no Bairro Rio Branco. Márcio Santos / Caçadores de Notícias

Uma mulher de 62 anos foi morta no fim da tarde desta segunda-feira (4) em Pejuçara, no noroeste do Estado. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O caso aconteceu em uma residência na Rua Henrique Scarpelini, no Bairro Rio Branco, e é investigado como feminicídio.

De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Claudete Lucia Darui. A perícia ainda avalia a causa da morte, mas a polícia aponta que a mulher pode ter sido morta com o uso de uma faca.

O possível autor, Armando Schmeling, 70 anos, também foi encontrado morto. A suspeita é de que ele tenha tirado a própria vida. Os dois corpos estavam em um quarto da casa. Na sala, os policiais localizaram uma faca sobre uma mesa, que pode ter sido utilizada no crime.

Ainda segundo a Brigada Militar, Claudete Lucia não tinha medidas protetivas de urgência registradas.

Se confirmado, a ocorrência será o 31º feminicídio no Rio Grande do Sul em 2026. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Passo Fundo, há uma Delegacia Especializada da Mulher localizada na rua Nascimento Vargas, nº 153. Os telefones são (54) 3581-0725 ou (54)3327-1523. Disque 180 no caso de emergência.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Disque 100 | Direitos Humanos