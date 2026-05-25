Segurança

35º feminicídio do RS
Notícia

Mulher é morta a facadas em Santo Ângelo; companheiro é suspeito do crime

Casal mantinha relacionamento havia mais de 12 anos e tinha histórico de violência doméstica

Alessandra Hoppen

Repórter

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