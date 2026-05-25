Mulher é morta a facadas em Santo Ângelo; companheiro é suspeito do crime

Suspeito matou a companheira a facadas. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Uma mulher foi morta a facadas na noite de domingo (24), em Santo Ângelo, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Marines Rodrigues, 40 anos.

O companheiro dela Tiago Gomes da Silva, 33 anos, é suspeito do crime. A justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o homem, que fugiu do local do crime e está foragido. A Brigada Militar faz buscas localizá-lo.

O caso é tratado pela investigação como feminicídio. É o 35º crime deste tipo no Estado neste ano.

Conforme a Brigada Militar, vizinhos acionaram o 190 por volta das 20h50min, relatando ocorrência de violência doméstica na Rua 13 de Maio, no bairro Santa Bárbara. Quando os brigadianos chegaram ao local, a mulher já estava morta e o suspeito, de 33 anos, havia fugido.

Violência doméstica

Segundo a Brigada Militar, o casal mantinha relacionamento havia mais de 12 anos e tinha histórico de violência doméstica. Marines chegou a ter medidas protetivas e foi acompanhada pela Patrulha Maria da Penha até o dia 19 de maio, mas pediu a revogação da proteção.

No ano passado, segundo a BM, ela também havia solicitado a retirada das medidas protetivas, porém o Judiciário decidiu manter a determinação à época.

A filha do casal, de 12 anos, presenciou o crime. A criança ficou sob os cuidados de familiares. Marines também tinha outros dois filhos mais velhos, de outro casamento.

De acordo com a Brigada Militar, o suspeito possui antecedentes por crimes como roubo, homicídio, ameaça e desobediência.