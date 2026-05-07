Mulher é encontrada morta com ferimentos de faca em Redentora

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta nesta quarta-feira (6) em Redentora, no noroeste do Estado. A vítima, identificada como Tamires Tauana da Rosa Koch, estava com ferimentos de faca no pescoço.

Ela foi encontrada já sem vida em sua residência, no bairro Nove de Julho, por volta das 9h, após colegas acionarem a polícia relatando o sumiço.

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De acordo com o delegado Vilmar Alaides Schaeffer, nenhum suspeito foi identificado. O local não possui câmeras de segurança, e vizinhos não presenciaram o ocorrido.

Tamires morava com dois filhos, um de 12 anos e outro de cinco, que estavam dormindo na casa de um familiar no momento do crime.