Mulher de 53 anos é encontrada morta dentro de casa em Santa Rosa

Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de uma residência na terça-feira (26), no bairro Cruzeiro, em Santa Rosa, no noroeste do Estado. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi encontrada com possíveis sinais de violência. Além disso, local estava revirado.

A Brigada Militar encontrou o corpo por volta das 16h após um chamado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade da mulher não foi divulgada.

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