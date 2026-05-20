Manicure é presa por vender e aplicar canetas emagrecedoras em clínica clandestina em Panambi

Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira (19) em Panambi, no noroeste do Estado, durante uma ação que investiga a venda irregular de canetas emagrecedoras. De acordo com o Ministério Público, ela é suspeita de manter uma clínica clandestina de comércio e aplicação dos medicamentos.

O estabelecimento funcionava dentro de uma residência onde também operava um salão de beleza. As canetas emagrecedoras — com princípio ativo tirzepatida — estavam armazenadas dentro da geladeira em um pote plástico ao lado de diversos alimentos, sem respeitar normas básicas de higiene e conservação (veja nas imagens acima).

Segundo o promotor Daniel Mattioni, a investigação apontou que a manicure não tem nenhuma formação técnica na área da saúde. Mesmo sem autorização ou habilitação, ela indicava prescrições, definia dosagens, realizava as aplicações no próprio imóvel e divulgava os serviços pelas redes sociais.

A suspeita foi presa por crimes que configuram falsificação, adulteração ou comercialização irregular de medicamentos, inclusive sem registro, procedência ou em desacordo com as exigências sanitárias.

Além do Ministério Público, a ação contou com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil e Vigilância Sanitária.

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