Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Manicure é presa por vender e aplicar canetas emagrecedoras em clínica clandestina em Panambi

Mesmo sem formação técnica e autorização, mulher vendia e aplicava medicamentos com tirzepatida em residência onde funcionava salão de beleza

Gabriela Plentz

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