Justiça anula júri que absolveu médica por morte de bebê durante parto no norte do RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento que havia absolvido uma médica acusada pela morte de um bebê durante o parto. O caso aconteceu em 2019, em Planalto, no norte do Estado. Um novo júri ocorrerá na comarca de Frederico Westphalen.

Segundo o MPRS, foram apontadas irregularidades no julgamento realizado em outubro de 2025. Entre os problemas identificados estão quebra de imparcialidade no Conselho de Sentença, prejuízo à acusação e decisão considerada contrária às provas dos autos.

Um dos principais pontos foi a conduta de uma jurada que, após a leitura do resultado, abraçou a médica ainda no plenário e deixou o local ao lado dela. Para o tribunal, a situação indica possível vínculo prévio não informado, o que compromete a imparcialidade exigida dos jurados.

Também foi reconhecido desequilíbrio entre as partes durante o julgamento. Conforme o parecer do MPRS, houve limitação de tempo para a acusação, além do uso de elementos que teriam influenciado indevidamente os jurados.