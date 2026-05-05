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Justiça anula júri que absolveu médica por morte de bebê durante parto no norte do RS

Novo julgamento ocorrerá após suspeitas de vínculo entre jurada e ré. Justiça também determinou transferência do processo para outra comarca

Alessandra Hoppen

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