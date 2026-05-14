Jovem é morto durante ocorrência policial em Boa Vista das Missões

Um homem de 22 anos foi morto durante atendimento de uma ocorrência policial na madrugada desta quinta-feira (14) no bairro Santa Rosa em Boa Vista das Missões, no norte do RS.
De acordo com a Polícia Civil, a Brigada Militar foi acionada para atender um chamado de perturbação do sossego, causado por som alto. Durante a intervenção, o homem teria agredido os militares com golpes de faca.
Ainda de acordo com as autoridades, um policial foi ferido no braço e outro na cabeça e precisou ser hospitalizado. Em razão das agressões, os militares atiraram contra o autor, que morreu no local. O nome dele não foi divulgado.
O delegado responsável pelo caso, Eduardo Nardi, informou que há indícios de consumo de álcool na residência, antes da chegada da Brigada Militar.
Outras duas pessoas que estavam presentes no momento da abordagem foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento. O local passou por perícia e a faca usada nas agressão foi apreendida.