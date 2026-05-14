Segurança

Norte do RS
Notícia

Jovem é morto durante ocorrência policial em Boa Vista das Missões

De acordo com a Polícia Civil, homem feriu dois policiais com uma faca durante abordagem de perturbação do sossego

Heloisa Gamero

Repórter

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