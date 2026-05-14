Jovem é morto durante ocorrência policial em Boa Vista das Missões

Um homem de 22 anos foi morto durante atendimento de uma ocorrência policial na madrugada desta quinta-feira (14) no bairro Santa Rosa em Boa Vista das Missões, no norte do RS.

De acordo com a Polícia Civil, a Brigada Militar foi acionada para atender um chamado de perturbação do sossego, causado por som alto. Durante a intervenção, o homem teria agredido os militares com golpes de faca.

Ainda de acordo com as autoridades, um policial foi ferido no braço e outro na cabeça e precisou ser hospitalizado. Em razão das agressões, os militares atiraram contra o autor, que morreu no local. O nome dele não foi divulgado.

O delegado responsável pelo caso, Eduardo Nardi, informou que há indícios de consumo de álcool na residência, antes da chegada da Brigada Militar.