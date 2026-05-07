Idoso é agredido com cabo de enxada no centro de Passo Fundo; veja vídeo

Um idoso de 71 anos foi agredido com golpes de cabo de enxada no centro de Passo Fundo nesta quinta-feira (7). O caso foi registrado por volta das 9h, na Avenida General Neto, próximo à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da agressão. É possível ver que a vítima cai e é atingida com ao menos treze golpes em sequência (veja vídeo acima).

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Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o idoso foi encaminhado ao hospital com com múltiplos ferimentos, em quadro estável.