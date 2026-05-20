Homem que incendiou casa e matou enteada de 15 anos é indiciado por vicaricídio em Garruchos

A Polícia Civil indiciou por vicaricídio o homem investigado por colocar fogo na casa e matar a enteada de 15 anos em Garruchos, no noroeste do Estado. O inquérito policial foi concluído na segunda-feira (18).
Jackson Machado Borges, 35 anos, também foi indiciado em outro procedimento, pelo furto de um veículo da prefeitura utilizado na fuga após o crime. Conforme a Polícia Civil, os laudos periciais ainda não foram concluídos. Quando finalizados, serão encaminhados ao Ministério Público.
De acordo com o delegado Anderson Diego Pettenon, titular da 27ª Delegacia de Polícia Regional, o caso foi enquadrado como vicaricídio em razão da motivação do crime.
A tipificação foi incluída recentemente na legislação brasileira e caracteriza situações em que o autor pratica violência contra familiares para atingir emocionalmente outra pessoa.
— A mãe dessa menor estaria, em tese, em outro relacionamento, e ele, para se vingar dessa mulher, acabou praticando essa barbaridade — diz o delegado.
Segundo a investigação, Jackson vivia com a vítima, Carla Giovana Siqueira Duarte, 15 anos, a companheira e outras três crianças. Duas eram filhas biológicas dele e uma era enteada. Conforme a polícia, no dia do crime, ele teria retirado os dois filhos do imóvel, enquanto a adolescente dormia na casa de familiares. Apenas a jovem de 15 anos permaneceu na residência.
A mãe da vítima não estava em casa no momento do crime. Ainda conforme o delegado, o casal estava em processo de separação, embora continuasse morando no mesmo imóvel. Não havia medida protetiva em vigor.
A reportagem tenta contato com a defesa do investigado. O espaço segue aberto para contraponto.
Relembre
Na manhã de 10 de maio, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao incêndio e encontraram o corpo da adolescente carbonizado dentro da casa, que pertencia ao investigado. A suspeita é de que a jovem tenha sido morta antes do incêndio com o uso de material contundente, mas a confirmação ainda depende dos laudos periciais.
Após incendiar a residência, o homem fugiu utilizando um veículo pertencente à prefeitura de Garruchos. O suspeito acabou localizado em um posto de combustíveis na BR-285, em São Borja, cerca de 100 quilômetros distante do local do crime.
No momento da abordagem, ele ainda estava com o veículo furtado e foi preso em flagrante. Conforme a Polícia Civil, o homem confessou informalmente à equipe da PRF que matou a enteada antes de incendiar a casa, sendo cumprida também a prisão preventiva pela morte da adolescente. O homem segue preso em São Borja.