Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem que incendiou casa e matou enteada de 15 anos é indiciado por vicaricídio em Garruchos

Tipificação caracteriza situações em que o autor pratica violência contra familiares para atingir emocionalmente outra pessoa

Alessandra Hoppen

Repórter

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