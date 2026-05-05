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Homem que esfaqueou ex-companheira é preso após se apresentar à polícia em Ibiaçá

Investigado descumpriu medidas protetivas e atacou a vítima com faca na RS-467. Caso é tratado como tentativa de feminicídio

Alessandra Hoppen

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Heloisa Gamero

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