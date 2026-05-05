Homem que esfaqueou ex-companheira é preso após se apresentar à polícia em Ibiaçá

Ex-companheiro teria abandonado o carro no local do crime e fugido a pé por uma área de vegetação. Belchyor Teston / Rádio Tapejara

Foi preso preventivamente o homem que tentou matar a ex-companheira a facadas em Ibiaçá, no norte do Estado. O investigado se apresentou na Polícia Civil de Lagoa Vermelha na manhã de segunda-feira (4) e foi encaminhado ao presídio.

Segundo a Polícia Civil, a mulher de 34 anos foi atacada por golpes de faca por volta das 7h da última quinta-feira (30). O crime foi na RS-467, na comunidade dos Navegantes, perto da casa dos pais da vítima.

Conforme a investigação, o ex-companheiro teria abandonado o carro no local do crime e fugido a pé por uma área de vegetação. Ele descumpriu medidas protetivas de urgência em vigor e fugiu do local.

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