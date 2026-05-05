Homem que esfaqueou ex-companheira é preso após se apresentar à polícia em Ibiaçá

Foi preso preventivamente o homem que tentou matar a ex-companheira a facadas em Ibiaçá, no norte do Estado. O investigado se apresentou na Polícia Civil de Lagoa Vermelha na manhã de segunda-feira (4) e foi encaminhado ao presídio.
Segundo a Polícia Civil, a mulher de 34 anos foi atacada por golpes de faca por volta das 7h da última quinta-feira (30). O crime foi na RS-467, na comunidade dos Navegantes, perto da casa dos pais da vítima.
Conforme a investigação, o ex-companheiro teria abandonado o carro no local do crime e fugido a pé por uma área de vegetação. Ele descumpriu medidas protetivas de urgência em vigor e fugiu do local.
A mulher foi socorrida ao hospital de Tapejara, onde passou por cirurgia e depois foi transferida para atendimento em Passo Fundo. A vítima segue internada. O inquérito policial deve ser concluído em até 10 dias e o caso é tratado como tentativa de feminicídio.