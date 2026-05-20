Homem é preso em flagrante por ameaça e lesão contra a companheira em Marau

Um homem foi preso em flagrante por ameaça e lesão contra a companheira na noite desta terça-feira (19), em Marau, no norte do Estado. O caso aconteceu por volta das 23h, na Rua Raquel Ultramari.

Segundo a Brigada Militar, durante o chamado os atendentes ouviram uma discussão e, em seguida, a vítima relatou ter sido atingida no rosto com um golpe de faca pelo companheiro.

Ao chegarem no local, os policiais militares encontraram a mulher ferida. Ela informou que o homem utilizava tornozeleira eletrônica em razão de um descumprimento anterior de medida protetiva, mas, segundo a BM, o equipamento estava sem sinal desde fevereiro.

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Após a ameaça, o suspeito fugiu para um bar em frente à residência e foi localizado no balcão do estabelecimento. O autor foi preso flagrante.

Conforme a Polícia Civil, a vítima tinha medidas protetivas contra o autor, mas como foi buscar ele em outra cidade a medida perdeu vigência.