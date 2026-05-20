Segurança

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Homem é preso em flagrante por ameaça e lesão contra a companheira em Marau

Suspeito tinha histórico de descumprimento de medida protetiva e tornozeleira eletrônica estava sem sinal desde fevereiro

Alessandra Hoppen

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