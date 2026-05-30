Homem é morto com golpes de machado em Passo Fundo; dois suspeitos foram presos

Um homem foi morto com golpes de machado em Passo Fundo, no norte do RS, na madrugada deste sábado (30). O caso foi atendido pela Brigada Militar por volta de 3h, no bairro Operária.
Os policiais chegaram até o local após denúncia de um vizinho, que relatou ter visto dois homens abandonando um corpo envolto em sacos plásticos. A partir de imagens de câmeras cedidas pelo morador, os policiais identificaram os suspeitos.
Um dos homens, de 26 anos, confessou o crime. Ele relatou aos policiais que matou o indivíduo com um machado após um desentendimento envolvendo drogas. O segundo envolvido, de 21 anos, ajudou a carregar e abandonar o corpo. A vítima não foi identificada até o momento.
Conforme ocorrência policial, a dupla usou um carrinho de mão para transportar o cadáver. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. O machado usado no crime e uma faca foram apreendidos. A Polícia Civil investiga o caso, que é tratado como homicídio.