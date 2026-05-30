Homem é morto com golpes de machado em Passo Fundo; dois suspeitos foram presos

Arma usada no crime foi apreendida pela Brigada Militar. Brigada Militar / Divulgação

Um homem foi morto com golpes de machado em Passo Fundo, no norte do RS, na madrugada deste sábado (30). O caso foi atendido pela Brigada Militar por volta de 3h, no bairro Operária.

Os policiais chegaram até o local após denúncia de um vizinho, que relatou ter visto dois homens abandonando um corpo envolto em sacos plásticos. A partir de imagens de câmeras cedidas pelo morador, os policiais identificaram os suspeitos.

Um dos homens, de 26 anos, confessou o crime. Ele relatou aos policiais que matou o indivíduo com um machado após um desentendimento envolvendo drogas. O segundo envolvido, de 21 anos, ajudou a carregar e abandonar o corpo. A vítima não foi identificada até o momento.

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