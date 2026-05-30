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Homem é morto com golpes de machado em Passo Fundo; dois suspeitos foram presos

Caso ocorreu na madrugada deste sábado (30). Crime teria sido motivado por desentendimento relacionado a drogas

Rebecca Mistura

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