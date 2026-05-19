Homem é morto a tiros ao sair de padaria em Passo Fundo

Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (19) no bairro Donaria, em Passo Fundo, no norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 19h53min.

Conforme informações da Brigada Militar, a vítima entrou em uma padaria do bairro, onde comprou um pastel. Após sair do estabelecimento, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu retornar para o interior da padaria, mas caiu no chão em seguida.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Matheus Borges Salazar, 21 anos. Ele tem antecedentes por homicídios e estava usando tornozeleira eletrônica.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe constatou o óbito no local. A Brigada Militar isolou a área para preservação da cena do crime até a chegada da perícia técnica e da Polícia Civil, que realizou os primeiros levantamentos.