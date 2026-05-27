Homem é morto a tijoladas em Carazinho; suspeitos foram presos menos de uma hora após o crime

Um homem foi morto a tijoladas na tarde de terça-feira (26) no Bairro Floresta, em Carazinho. Dois suspeitos do homicídio foram localizados e presos menos de uma hora após o crime.
De acordo com a Brigada Militar, o Centro de Operações recebeu ligações informando sobre o homicídio e equipes foram deslocadas até o local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Ele foi identificado como José Joarez Grevenhagen.
Em seguida, foram feitas buscas em diferentes pontos da cidade, o que resultou na localização dos suspeitos. Segundo a Brigada Militar, um dos envolvidos confessou participação no crime durante a abordagem.
Ainda conforme os policiais, a motivação do homicídio estaria relacionada ao uso de entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC) para exames de rotina e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).