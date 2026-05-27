Homem é morto a tijoladas em Carazinho; suspeitos foram presos menos de uma hora após o crime

Um homem foi morto a tijoladas na tarde de terça-feira (26) no Bairro Floresta, em Carazinho. Dois suspeitos do homicídio foram localizados e presos menos de uma hora após o crime.

De acordo com a Brigada Militar, o Centro de Operações recebeu ligações informando sobre o homicídio e equipes foram deslocadas até o local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Ele foi identificado como José Joarez Grevenhagen.

Em seguida, foram feitas buscas em diferentes pontos da cidade, o que resultou na localização dos suspeitos. Segundo a Brigada Militar, um dos envolvidos confessou participação no crime durante a abordagem.

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