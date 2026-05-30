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Noroeste do RS
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Homem é encontrado morto em estrada rural de Cruz Alta; polícia investiga possibilidade de latrocínio

André Luis Stein, 36 anos, foi localizado sem vida na estrada que liga Cruz Alta a Boa Vista do Cadeado

Amanda de Andrade

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