Homem é encontrado morto em estrada rural de Cruz Alta; polícia investiga possibilidade de latrocínio

Vítima teria sofrido disparos de arma de fogo. Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (30) em uma estrada rural que liga o município de Cruz Alta a Boa Vista do Cadeado, no noroeste do Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como André Luis Stein, 36 anos, natural de Sapiranga, no Vale do Sinos.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia realizada no local apontou a possibilidade de que a vítima tenha sido atingida por disparos de arma de fogo. A causa da morte, no entanto, ainda depende da confirmação do exame realizado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).