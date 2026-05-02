Homem de 64 anos é encontrado morto com golpe de faca em Cruz Alta

Polícia Civil investiga o caso. Fabio Marangon / Arquivo pessoal

Um homem de 64 anos foi encontrado morto em uma kitnet neste sábado (2), em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Ivo Nei Colvero Graunke.

O proprietário do imóvel, localizado na Rua da Ladeira, no bairro do Sol, relatou que deparou com o corpo da vítima caído com um ferimento de faca no antebraço esquerdo.

De acordo com a Brigada Militar, o imóvel estava revirado e havia uma grande quantidade de sangue no local.

A apuração preliminar indica que Graunke bebia com uma mulher quando os dois se desentenderam. A principal suspeita é de que ela tenha desferido o golpe durante a briga e fugido em seguida.

A polícia isolou a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Até o momento, os investigadores não localizaram a suspeita nem confirmaram a identidade dela.