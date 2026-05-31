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Homem atira contra policiais em abordagem a caminhonete furtada em Passo Fundo

Três suspeitos foram presos neste sábado (30) em ocorrência registrada como receptação e organização criminosa

Alessandra Hoppen

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