Homem atira contra policiais em abordagem a caminhonete furtada em Passo Fundo

Três homens foram presos na noite de sábado (30) durante abordagem de recuperação de uma caminhonete furtada em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Um dos suspeitos atirou contra os policiais durante a ação e fugiu para uma área de mata.
De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência teve início depois que uma empresa de monitoramento indicou que uma caminhonete Toyota Hilux furtada trafegava pela BR-285.
Após buscas pelo veículo, a caminhonete foi localizada próximo ao Presídio Estadual de Passo Fundo, quando entrou em uma estrada de chão e parou. Na abordagem, um dos ocupantes desembarcou do veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais.
Conforme a Brigada Militar, os agentes revidaram a agressão, mas o suspeito conseguiu fugir para uma área de mata próxima. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado.
O motorista da caminhonete se entregou e foi identificado no local. Em depoimento aos policiais, ele afirmou que teria sido contatado por dois homens argentinos.
Conforme a Brigada Militar, equipes intensificaram as buscas e localizaram uma segunda caminhonete Hilux, de cor prata e com placas da Argentina, na BR-285. Os dois ocupantes do veículo foram abordados e presos.
Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A ocorrência foi registrada como receptação e organização criminosa. A Polícia Civil deverá investigar a participação dos envolvidos e busca identificar o homem que fugiu após atirar contra os policiais.