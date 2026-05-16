Dois homens são presos transportando mais de uma tonelada de maconha na BR-158

Dupla foi presa em flagrante. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Dois homens foram presos na BR-158 em Palmeira das Missões, no norte do Estado transportando carga de mais de 1 tonelada de maconha na madrugada deste sábado (16).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, os agentes abordaram o motorista de um caminhão Scania, com placas de Perola (PR). Durante a fiscalização, foi localizada a droga escondida dentro de uma carga de ração para gatos e cachorros. Esta é a maior apreensão de drogas da PRF no Rio Grande do Sul em 2026.

O homem, 58 anos, é natural de São José do Rio Pardo (SP). Ele informou que levaria a droga para a região metropolitana de Porto Alegre (RS). O segundo homem, 40 anos, fazia a função de "batedor", orientando o motorista do caminhão sobre fiscalização policial. Ele é natural de Catanduva (SP), e já possuía antecedentes criminais por contrabando de cigarros.

Leia Mais Homem morre em acidente na BR-468 em Palmeira das Missões