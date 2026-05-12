Dois homens são presos por suspeita de participação na morte de mulher em Redentora

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (12) suspeitos de envolvimento na morte de Tamires Tauana da Rosa Koch, 28 anos, em Redentora, no noroeste do Estado. O crime aconteceu na última quarta-feira (6), quando a jovem foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Nove de Julho. Ela tinha ferimentos de faca.

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Coronel Bicaco e Redentora. Durante a operação, foram apreendidos celulares e materiais genéticos que devem ajudar na investigação.

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