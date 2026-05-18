Segurança

Norte do RS
Notícia

De erva-mate até tinta de cabelo: presídio de Passo Fundo terá cantina para venda de alimentos e produtos aos presos

Espécie de mercearia funciona em 30 unidades prisionais gaúchas e parte delas já foi alvo de operações. Presos podem adquirir itens não fornecidos pelo Estado

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS