Segurança

Crime tipificado em abril
Notícia

"Daria tudo pra trocar de lugar com ela", diz mãe da primeira vítima de caso tratado como vicaricídio no RS

Homem de 35 anos é o primeiro indiciado por vicaricídio do Estado após supostamente matar a enteada de 15 anos para se vingar da ex-companheira, de acordo com investigação da Polícia Civil

Everson Dornelles

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