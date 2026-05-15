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Conselho de Segurança Pública oficializa entrega de R$ 1,5 milhão para polícias de Passo Fundo

Verba foi destinada por meio de emendas da Câmara de Vereadores. Investimento beneficia 10 órgãos

Eduarda Costa

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