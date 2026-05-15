Conselho de Segurança Pública oficializa entrega de R$ 1,5 milhão para polícias de Passo Fundo

Solenidade ocorreu no Clube Comercial. Eduarda Costa / Agencia RBS

O Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Passo Fundo, no norte do Estado, oficializou a entrega de viaturas e equipamentos para os órgãos de segurança da cidade. A solenidade foi durante o Painel Personalidades da CDL, nesta sexta-feira (15), no Clube Comercial.

A compra dos novos equipamentos ocorreu por meio de emenda impositiva destinada pela Câmara de Vereadores em 2024. O valor de R$ 1.596.942 foi usado na compra dos seguintes itens:

3º BP Choque: aquisição de viaturas, drone, projeto e equipamentos

aquisição de viaturas, drone, projeto e equipamentos Corregedoria-Geral da Brigada Militar: reforma da sede

reforma da sede Brigada Militar: aquisição de viatura e drone

aquisição de viatura e drone Polícia Civil: aquisição de viatura, drones e equipamentos

aquisição de viatura, drones e equipamentos Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA): reestruturação interna e modernização de mobiliário

reestruturação interna e modernização de mobiliário 2ª Delegacia de Polícia e 6ª Delegacia de Polícia Regional do Interior: aquisição de viatura e equipamentos

aquisição de viatura e equipamentos 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon): reforma da sede

reforma da sede Polícia Rodoviária Federal (PRF): aquisição de drone

aquisição de drone Superintendência da Susepe: aquisição de veículo

aquisição de veículo Consepro: apoio às atividades da segurança pública.

Os próprios membros do Conselho elencaram as prioridades de cada uma das policias e órgãos para destinar as verbas recebidas, como explica o presidente do Consepro, Fernando De Carl:

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— É o Consepro quem diz, ouvindo todas as forças de segurança, onde que precisa ser empregado esse dinheiro e qual é a prioridade do momento, tudo para que polícia tenha condições efetivas e reais de entregar mais segurança para a nossa comunidade.

Com o valor, do exercício de 2024, já foram destinados R$ 4,8 milhões de emendas da Câmara de Vereadores ao Consepro.