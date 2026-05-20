Segurança

Crime tipificado em abril
Notícia

Caso de Garruchos é primeiro vicaricídio registrado no RS; homem matou enteada para atingir companheira

Homem foi indiciado por atear fogo à casa e matar a enteada, uma adolescente de 15 anos, filha da companheira. Casal estava em processo de separação

Rebecca Mistura

Repórter

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