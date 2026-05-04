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Câmeras mostram réu por tentativa de feminicídio invadindo a casa da vítima um mês antes do crime

Mulher tinha medida protetiva em vigor contra o ex-marido. Ela foi alvo de um ataque a tiros que a deixou com paralisia facial

Rebecca Mistura

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