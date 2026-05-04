Câmeras mostram réu por tentativa de feminicídio invadindo a casa da vítima um mês antes do crime

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Newilson "Nil" Dalbosco de Castro, 39 anos, invade a casa da ex-companheira Daiane Luíza Martins, em Soledade, no norte do RS. O caso ocorreu um mês antes da mulher ser alvo de tentativa de feminicídio.

A reportagem teve acesso ao material, anexado à denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça. No dia 2 de novembro de 2025, o homem foi flagrado escalando o portão da residência, acessando o pátio e abrindo a janela à procura de Daiane, que não respondia suas tentativas de contato.

Pouco mais de um mês depois, na noite de 10 de dezembro, ela foi atacada a tiros enquanto chegava em casa. Conforme o MP, o ataque foi planejado pelo ex-marido de Daiane, que teria contratado um executor para cometer o crime.

As câmeras de segurança foram instaladas pela própria vítima meses antes para se proteger do ex, que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher tinha medida protetiva em vigor contra ele desde outubro de 2025.

Newilson está preso desde 30 de dezembro na Penitenciária de Florianópolis (SC). Ele é acusado de tentativa de feminicídio agravado por motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima. De acordo com o MP, o crime foi motivado por "sentimento de posse e ciúmes que nutria em relação a Daiane".

Em nota, o advogado do réu, Robson Lazzari, afirma que Newilson não tinha motivação para o crime e que a medida protetiva "não pode encerrar uma segunda linha de investigação, para que sejam apurados os verdadeiros autores da tentativa de homicídio".

Além dele, Bruno Chaves da Silva, 24 anos, também foi denunciado por participação no crime. Ele responde em liberdade e ainda não tem defesa constituída.

Relembre o caso

Executor atirou quatro vezes contra Daiane, que chegava em casa de carro. Câmeras de segurança / Reprodução

Daiane Luiza Martins foi baleada diversas vezes, inclusive na cabeça, enquanto manobrava seu carro na garagem de casa, no bairro Expedicionário, em Soledade, às 22h do dia 10 de dezembro.

O autor dos tiros estava na carona de um Fiat Palio vermelho, parado próximo à residência. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos param o carro na rua, às 21h11min, e aguardam quase uma hora até a chegada da mulher. O motorista seria Bruno Chaves da Silva; já o executor não foi identificado.

Quando Daiane entra na garagem, de carro, o autor atira diversas vezes e chega a abrir a porta do veículo para disparar contra a vítima. Ele estava encapuzado e fugiu em seguida.

Nota da defesa

"A defesa de NEWILSON informa que durante a instrução processual restará provado que o acusado não teve qualquer participação no crime, tendo em vista que na data do evento criminoso já estava residindo em Santa Catarina, próximo de sua filha.

Ademais, a defesa questionou o Ministério Publico quanto a ausência de denúncia em relação ao executor da tentativa de homicídio, que aparece em imagens cedidas pela CCR Viasul, no posto de pedágio da BR 386, momentos antes do crime, no mesmo veículo que aparece estacionado em frente a casa de Daiane.

Pergunta-se: quem é este homem, e por quem foi contratado?