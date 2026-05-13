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Caciques de grupos indígenas rivais estão entre presos pela Polícia Federal no norte do RS

Ação cumpriu 18 mandados e apreendeu armas em meio a conflitos entre indígenas e produtores rurais na região

Alessandra Hoppen

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Luiz Otávio Calderan

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