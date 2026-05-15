Brigada Militar apreende 29 mil maços de cigarros contrabandeados no noroeste do RS

O veículo e os cigarros foram apreendidos. Brigada Militar / Divulgação

Uma carga com 29 mil maços de cigarros de origem estrangeira foi apreendida pela Brigada Militar na madrugada desta sexta-feira (15), em Independência, no noroeste do Rio Grande do Sul. A apreensão ocorreu na localidade de Esquina Sutil.

Conforme a Brigada Militar, policiais tentaram abordar um veículo Fiat Strada branco, mas o motorista abandonou o automóvel e fugiu para uma área de mata. O suspeito não foi localizado.

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Dentro do veículo, os policiais encontraram a carga de cigarros contrabandeados. Segundo a Brigada Militar, o prejuízo estimado ao crime supera R$ 197 mil.