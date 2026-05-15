Brigada Militar apreende 29 mil maços de cigarros contrabandeados no noroeste do RS

Uma carga com 29 mil maços de cigarros de origem estrangeira foi apreendida pela Brigada Militar na madrugada desta sexta-feira (15), em Independência, no noroeste do Rio Grande do Sul. A apreensão ocorreu na localidade de Esquina Sutil.
Conforme a Brigada Militar, policiais tentaram abordar um veículo Fiat Strada branco, mas o motorista abandonou o automóvel e fugiu para uma área de mata. O suspeito não foi localizado.
Dentro do veículo, os policiais encontraram a carga de cigarros contrabandeados. Segundo a Brigada Militar, o prejuízo estimado ao crime supera R$ 197 mil.
O veículo e os cigarros foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.