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Brigada Militar apreende 29 mil maços de cigarros contrabandeados no noroeste do RS

Carga estava avaliada em mais de R$ 197 mil e foi localizada após suspeito abandonar veículo durante a fuga

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS