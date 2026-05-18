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Alojamento feminino é interditado no Presídio Regional de Passo Fundo

Grupo de Fiscalização do Sistema Prisional constatou que 33 mulheres dividiam o espaço previsto para 12. Decisão judicial estabeleceu teto máximo de 28 apenadas

Guilherme Canal

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Rebecca Mistura

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