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Adolescente de 15 anos morre em incêndio no noroeste do RS, e padrasto é preso suspeito do crime

Suspeito foi localizado em São Borja com veículo furtado da prefeitura do município

Gustavo Gossen

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