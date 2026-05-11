Adolescente de 15 anos morre em incêndio no noroeste do RS, e padrasto é preso suspeito do crime

O suspeite estava com uma Renault Duster furtada da Prefeitura de Garruchos. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de incendiar a casa onde a enteada morava em Garruchos, no noroeste do Estado. A adolescente, de 15 anos, morreu no incêndio ocorrido na manhã deste domingo (10).

O fogo começou por volta das 7h30min. A vítima foi encontrada morta dentro da residência. O nome dela ainda não foi divulgado.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado na noite deste domingo em um posto de combustíveis às margens da BR-285, em São Borja, na Fronteira Oeste.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava com uma Renault Duster furtada da Prefeitura de Garruchos. O veículo havia sido escondido no pátio do posto.