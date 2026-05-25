"A intenção não era diferente, ele queria matar ela", diz sobrinha que tentou impedir feminicídio da tia em Santo Ângelo

Marines Rodrigues, 40 anos, foi morta a facadas pelo companheiro. Imagem cedida / Arquivo pessoal

A tentativa de salvar a tia terminou em trauma e ferimentos para Andréia de Souza da Fonseca, 39 anos. Ela tentou impedir o feminicídio de Marines Rodrigues, 40 anos, morta a facadas pelo companheiro na noite de domingo (24), em Santo Ângelo, no noroeste do Estado.

Marines estava sendo agredida pelo companheiro Tiago Gomes da Silva, 33 anos, dentro da casa da família, no bairro Santa Bárbara, quando a sobrinha chegou para socorrer.

— Minha avó chegou lá em casa pedindo ajuda, que o marido da minha tia estava batendo nela, estava machucando ela, que era pra chamar a polícia. Quando eu cheguei aqui na casa, eu já vi ele em cima dela com a faca, prensando ela contra a parede — relatou.

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A sobrinha contou que tentou puxar o suspeito para longe da vítima, mas foi atacada também.

— Eu fui pra cima dele, tentando tirar ele de cima dela. Ele veio com a faca pra cima de mim e meu marido chegou e me puxou para fora. Eu gritava para ele não matar ela, mas ele não me escutou. A intenção dele não era foi diferente, ele queria matar ela — disse.

Andréia sofreu ferimentos ao tentar defender a tia. Ela afirma que o relacionamento do casal era marcado por agressões, ciúmes e ameaças, mas que Marines acabava retomando a relação após promessas de mudança.

Medo das ameaças

Conforme relato do filho da vítima, Bruno Alan de Souza da Silva, a mãe evitava contar detalhes das agressões por medo das ameaças do companheiro:

— A gente sabia da relação conturbada, mas não sabia de tudo. Acho que ela tinha medo que nós soubéssemos e fizéssemos alguma coisa. Talvez ele ameaçasse ela, ameaçasse nós também. Minha mãe era tudo pra nós. Era uma pessoa boa, ajudava todo mundo, não tinha o que reclamar dela. Vai deixar muita saudade.

Marines trabalhou no Hospital Regional das Missões, de Santo Ângelo, por mais de dois anos. Em nota publicada nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da funcionária.

Histórico de agressões

O crime aconteceu por volta das 20h50min de domingo (24), na Rua 13 de Maio, no bairro Santa Bárbara, em Santo Ângelo. Conforme a Brigada Militar, vizinhos acionaram o 190 relatando uma ocorrência de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao local, Marines já estava morta.

Segundo a delegada Elaine Maria da Silva, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Santo Ângelo, familiares presenciaram o fato e indicaram que o responsável seria o companheiro.

— O conflito iniciou-se com uma discussão entre o casal, fomentada pelo estado da agressividade desse companheiro e que evoluiu e escalou para essa violência mais drástica que culminou na morte dessa vítima em decorrência dessas facadas — disse a delegada.

O suspeito fugiu após o ataque e segue foragido. A Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra ele e a Brigada Militar faz buscas para localizá-lo.

Segundo a Polícia Civil, o casal mantinha relacionamento havia mais de 12 anos e tinha histórico de violência doméstica. Marines chegou a ter medidas protetivas e era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha até o último dia 19 de maio, mas pediu a revogação da proteção.

No ano passado, ela também havia solicitado a retirada das medidas protetivas, porém o Judiciário decidiu manter a determinação na ocasião.

A filha do casal, de 12 anos, presenciou o crime e ficou sob os cuidados de familiares. Marines também deixa outros dois filhos, de 24 e 21 anos, de um relacionamento anterior.