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"A intenção não era diferente, ele queria matar ela", diz sobrinha que tentou impedir feminicídio da tia em Santo Ângelo

Suspeito matou a companheira a facadas na noite de domingo (24). Ele fugiu do local do crime e é considerado foragido

Alessandra Hoppen

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