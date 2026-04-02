Três são presos suspeitos de tortura e extorsão por dívida de R$ 100 no norte do RS

Inquérito policial aponta quatro investigados. Polícia Civil / Divulgação

Três pessoas foram presas preventivamente na tarde de quarta-feira (1º) em Soledade, no norte do RS, por crimes de tortura e extorsão praticados contra duas vítimas no município. A Operação Cruciatus foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Ao todo, o inquérito policial aponta quatro investigados, sendo que três tiveram a prisão preventiva cumprida durante a ofensiva. O quarto envolvido não foi encontrado. Os policiais também cumpriram mandados em três endereços, sendo um deles a residência de um casal envolvido no crime.

Segundo a investigação, o caso começou após a suspeita de que uma das vítimas teria pego R$ 100 de uma liderança criminosa. Conforme o delegado responsável, Renan Portela Gonçalves, os suspeitos teriam sequestrado uma das vítimas.

— Levaram a vítima para um local e realizaram as torturas. Surraram de facão, bateram e quebraram as duas vítimas suspeitas de pegar esse dinheiro — explicou.

De acordo com a investigação, que durou cerca de uma semana, as agressões começaram após ameaças contra familiares das vítimas. Os investigados passaram a exigir valores como R$ 3 mil e R$ 5 mil, sob ameaça de incendiar casas e matar parentes.