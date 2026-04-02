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Três são presos suspeitos de tortura e extorsão por dívida de R$ 100 no norte do RS

Investigados teriam ameaçado familiares das vítimas, exigindo pagamentos de até R$ 5 mil para quitar dívida

Alessandra Hoppen

Repórter

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